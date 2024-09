“Il Cas deve intervenire sull’illuminazione in tangenziale fra Tremestieri e la barriera nord”

Il vicepresidente del consiglio comunale Giandomenico La Fauci all'attacco: "Sistema carente che mette a rischio la sicurezza dei guidatori"

MESSINA – Il vicepresidente del consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), ha commentato la situazione in cui versa il sistema di illuminazione lungo la tangenziale messinese. Il consigliere si è rivolto al Cas con una lettera in cui ha spiegato: “La sicurezza stradale e l’immagine della nostra città non possono essere compromesse da un’illuminazione inadeguata. Dopo la segnalazione di tantissimi cittadini, ho inviato una lettera al Consorzio Autostrade Siciliane per richiedere un intervento urgente sull’impianto di illuminazione della tangenziale di Messina, nel tratto che va dalla barriera di Tremestieri a quella di Divieto nord. Una carenza che, ormai, si trascina da tempo”.

“Lo stato attuale dell’illuminazione – ha proseguito – è gravemente carente, mettendo a rischio l’incolumità di chi percorre questo tratto autostradale, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni meteorologiche avverse. Non possiamo permettere che la sicurezza dei cittadini e dei visitatori sia compromessa da un’infrastruttura inadeguata. Ma c’è di più. Questa tangenziale non è solo un’arteria fondamentale per i messinesi, ma rappresenta anche il primo impatto che molti turisti hanno con la nostra città e con la Sicilia intera”.

E ha concluso: “Come possiamo pensare di accogliere i visitatori con un’illuminazione che trasmette un’immagine di trascuratezza e inefficienza? Ho chiesto al CAS di effettuare una valutazione completa dell’attuale sistema di illuminazione e di implementare un progetto di potenziamento e modernizzazione dell’impianto. È fondamentale anche prevedere una manutenzione regolare per evitare il ripetersi di queste situazioni in futuro. Se Messina aspira a essere una meta turistica di primo piano oltre che tornare a essere un polo economico importante, non possiamo permetterci di trascurare dettagli così cruciali come l’illuminazione di una delle nostre principali vie di comunicazione. Mi auguro che il CAS comprenda l’urgenza della situazione e agisca tempestivamente”.