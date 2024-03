Casa Serena. Musolino: “Anziani sballottati a S. Margherita”

La senatrice critica amministrazione comunale e Messina Social City per il trasferimento lontano dal centro. Basile: "No, la struttura è ottima"

MESSINA – Trasferimento degli anziani di Casa Serena dall’Ipab-Collereale a una nuova struttura privata a Santa Margherita. In precendenza era stata la Uil a sollevare il problema. La senatrice Dafne Musolino critica la scelta di amministrazione comunale e Messina Social City, accusate di non essere attente alle necessità degli anziani: “Non si comprende come la società partecipata Messina Social City possa aver preso la decisione di lasciare i centrali locali del Collereale per trasferirli in una località fuori città, a Santa Margherita. Posto che entrambe le strutture non appartengono alla Social City e che, in entrambi i casi, la società sia tenuta al pagamento di un canone di locazione, è evidente che i locali dell’Ipab siano stati concessi, con tutta probabilità, a un canone inferiore a quanto potrà essere quello concordato con una struttura commerciale qual è quella di Santa Margherita. Inoltre, la centralità del Collereale rispetto a quella decentrata di Santa Margherita procurerebbe un’enorme difficoltà per gli anziani a muoversi in autonomia. Disagi pure per le famiglie, per andarli a trovare, e in generale, per gli ospiti, con ostacoli al coltivare un minimo di socialità esterna”.

“A che punto sono i lavori programmati nella sede di Casa Serena?”

Aggiunge la senatrice, ex assessora delle Giunte De Luca e Basile, oggi in Italia Viva dopo aver lasciato Sud chiama Nord: “Spiace ma non stupisce dover nuovamente intervenire sulla questione Casa Serena. Spiace perché si sperava che a seguito dei nuovi interventi, la società partecipata e l’amministrazione comunale avessero compreso la delicatezza del tema e avessero conseguentemente maturato la necessaria sensibilità sul trattamento degli anziani ospiti”.

La senatrice accusa d’immobilismo l’amministrazione comunale riguardo “ai lavori di riqualificazione programmati. Il finanziamento assegnato per la sua ristrutturazione di Casa Serena prevedeva che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2023, ma così non è avvenuto, e l’immobile continua a deteriorarsi”.

Basile: “Un’ottima soluzione”

Da parte sua, il sindaco Federico Basile ribabisce che “ogni lavoro pianificato e programmato, anche dalla scorsa amministrazione, è finalizzato a rendere la struttura sicura, efficiente e accogliente”. E sottolinea: “C’è stata una manifestazione d’interesse e la struttura (unica che ha partecipato, n.d.r.) risponde ai criteri d’efficienza richiesti. Stiamo parlando di un’ottima soluzione in un luogo ideale e libero dallo smog”.

