Casello di Villafranca. "Il pedaggio non può essere rimborsato, ennesima beffa per i cittadini" - Tempostretto

Afferma il deputato regionale De Leo: "La norma, con tanto di decreto attuativo, si è rivelata inattuabile"

MESSINA – “Il rimborso del pedaggio del casello di Villafranca-Ponte Gallo? Una presa in giro. La norma del 2021, con tanto di decreto attuativo, si è rivelata inattuabile. Queste risorse sono state sottratte dagli aiuti alle imprese senza che potessero essere utilizzate a favore dei cittadini della Città metropolitana”. Sull’argomento interviene il deputato di Sicilia Vera Alessandro De Leo, primo firmatario di un’interrogazione.

Cateno De Luca e Alessandro De Leo

“Abbiamo smascherato – continua De Leo – una presa in giro perpetrata da chi nella scorsa legislatura ha illuso le persone riguardo al pedaggio pagato per lo svincolo urbano di Ponte Gallo, che serve il collegamento tra il centro di Messina e i villaggi della zona nord. Con i colleghi di Sicilia Vera abbiamo presentato un’interrogazione diretta all’assessore Aricò. Il dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Bellomo, ha poi chiarito che le risorse destinate a questa misura sarebbero riservate a soggetti economici qualificabili come imprese, e non certo ai cittadini. Ma la vicenda non finisce qui”.

