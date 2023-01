Caso “Eu Pilot” e Zps, il Comune di Messina punta a un accordo per attuare il Piano ambientale - Tempostretto

Chiamati in causa Università e Città Metropolitana di Messina, risposta positiva anche dall'Ordine degli Ingegneri

L’Amministrazione comunale di Messina punta ad attuare un accordo per l’attuazione del piano ambientale. Vengono così chiamati in causa l’Università, la città metropolitana e si registra anche una risposta positiva da parte dell’ordine degli ingegneri. E proprio ad avviso dell’Ordine le soluzioni prospettate nella documentazione prodotta dal Comune di Messina confluite nello “Studio ambientale per l’analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità ‘Eu Pilot prodotto dall’Ufficio speciale per la progettazione della Presidenza della Regione siciliana risultano coerenti e pertinenti rispetto alle richieste prodotte con il parere della Commissione tecnica specialistica del 2020. Parliamo di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Così il parere tecnico numero 7/2022 del 14 gennaio 2022, rilasciato dalla Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali della Regione Sicilia, che aveva chiesto alcuni adempimenti agli uffici comunali.

Si tratta del “Caso Eu Pilot Envi, dell’ attuazione in Italia della direttiva 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, procedura avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.

L’Amministrazione comunale di Messina – su impulso del vicesindaco e assessore alla Pianificazione urbanistica, Salvatore Mondello – aveva avviato una serie di azioni positive finalizzate alla risoluzione della questione, firmando una specifica convenzione con l’Ufficio speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione siciliana attraverso la quale è stato acquisito “lo studio integrativo per l’analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la procedura di indagine”, alla cui redazione sono stati chiamati a partecipare tutte le parti interessate alla questione.

Rapporto sintetico esplicativo

Durante un recente incontro con gli ordini e i collegi professionali, l’Amministrazione comunale ha mostrato il contenuto del Rapporto sintetico esplicativo in cui sono confluiti ed hanno trovato adeguata sistematicità gli esiti dello studio ambientale per l’analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti alla non conformità, contenente le specifiche necessarie in attesa della redazione dello strumento urbanistico comunale, insieme al progetto di Piano di monitoraggio studiato per verificare l’efficacia delle misure individuate e proposte per porre soluzione al caso Eu Pilot.

Sono state descritte le schede norma appositamente compilate con i corrispondenti elaborati grafici relative alle Aree: di rivalutazione, ecologica, territoriale, di interfaccia; dei serbatoi verdi e di edilizia esistente – come già individuate nell’allegato 1 (misure di mitigazione ambientale) facente parte dello Studio regionale.

Accordo di collaborazione scientifica

L’Amministrazione ha invitato l’Università di Messina, la Città Metropolitana di Messina e altre parti interessate alla firma di uno specifico Accordo di Collaborazione Scientifica finalizzato a dare esecuzione al Piano di Monitoraggio Ambientale appositamente previsto.

Ordine degli ingegneri

“Condividiamo le Schede Norma sia nel contenuto sia nella forma – dice il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Santi Trovato – e siamo disponibili a partecipare attivamente, per tramite dei nostri iscritti, alle attività previste dall’accordo e dare concretezza in tempi brevi ad uno strumento chiaro e operativo. La città ha bisogno di regole certe che sblocchino piani e programmi, già da tempo in attesa di approvazione, e che consentono sviluppo ed economia nel rispetto dell’ambiente”.

