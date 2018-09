La Fauci: "Degrado e sporcizia vicino la scuola, bambini a rischio"

“Una condizione di degrado e abbandono nel cuore della città. Sono tantissime le segnalazioni di genitori preoccupati che riceviamo, una situazione in cui regna l’incuria che va a scontrarsi con la presenza di moltissimi bambini”. Così il consigliere comunale di Ora Messina Giandomenico La Fauci sulle condizioni delle zone adiacenti il plesso della scuola dell’infanzia, distaccamento dell’Istituto Pascoli-Crispi, che sorge nei locali di Piazza Casa Pia, all’interno degli immobili dell’ex scuola media Juvara.

“Incredibile come possa verificarsi una tale situazione. Uno stato di totale abbandono e disinteresse. Impossibile come non ci siano continui interventi in un luogo frequentato da bambini. Insetti e topi regnano sovrani, per accedere agli ingressi devono essere superate svariate zone di erbacce incolte e pericolose. Da qualche tempo si sono – insiste La Fauci – accumulati anche molti mezzi di locomozione abbandonati. Le fonti di pericolo sono molteplici, nessuno si preoccupa della salute di questi studenti”.

In un momento di grandi polemiche sul tema scuole diventa ancora più importante accendere l’attenzione sulle condizioni generali dei plessi: “In queste settimane si è, addirittura, messo in discussione il regolare inizio dell’anno scolastico. Sicuramente condivisibile la voglia del sindaco di avere scuole sicure per i nostri studenti, questo però potrebbe non bastare quando si verificano casi del genere. Le aree che circondano i plessi – conclude La Fauci – devono essere monitorate e godere della stessa attenzione degli edifici stessi. Occorre applicare un piano di bonifica delle zone interessate e farlo per tutte le aree di degrado simile. Il rischio per la salute non è tollerabile, soprattutto quando accade nel cuore della città e riguarda giovanissimi e bambini”.