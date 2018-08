Istituti superiori chiusi: esami di riparazione dirottati. Disagi e timori

Le difficoltà e i disagi sono arrivati puntuali, al primo giorno di esami di sospensione del giudizio, in tutto il comprensorio jonico. In seguito all’ordinanza di chiusura dei plessi non a norma che ricadono sotto la giurisdizione della Città metropolitana, firmata lo scorso 3 agosto dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, gli allievi dell’Istituto d’istruzione superiore “Pugliatti” di Taormina e della sezione staccata di Furci Siculo e quelli dei licei classico e scientifico “Caminiti” di S. Teresa di Riva, Francavilla e Giardini Naxos (un paio di centinaia complessivamente) si sono dovuti recare altrove per sostenere la prova. Lo stesso accadrà domani.

“Grazie all’intenso lavoro mio e dei miei più stretti collaboratori – spiega il dirigente del “Pugliatti” di Taormina e Furci, il professore Luigi Napoli – abbiamo rimodulato il tutto e stiamo lavorando con serenità nelle sedi che ci sono state messe a disposizione. Per quanto riguarda Taormina – evidenzia – la dirigente del Comprensivo 1, Carla Santoro, ci ha consentito di svolgere le prove nel plesso della secondaria di primo gradi di Trappitello. A Furci ci sono state messe delle aule a disposizione alla scuola media, grazie alla sensibilità di preside e sindaco. Il tutto era stato comunicato regolarmente e per tempo ad allievi e docenti attraverso mail e il sito istituzionale dell’Istituto”.

Stesso iter per i licei di S. Teresa, Francavilla e Giardini, che fanno parte dello stesso Istituto, diretto dalla professoressa Maria Carmela Lipari. Anche in questo caso sono state reperite per gli esami di riparazione aule nelle scuole medie e, a S. Teresa, delle elementari “Felice Muscolino”, al centro della cittadina jonica. “Ci siamo mossi per tempo – rimarca Maria Carmela Lipari – e non abbiamo patito disagi, ma siamo certamente preoccupati ed in attesa di sapere cosa accadrà nei prossimi giorni, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

La stessa preoccupazione è stata espressa dal collega Luigi Napoli. Domani mattina (martedì) avrà luogo un vertice a Palermo, alla Regione, al quale parteciperà il Governatore Nello Musumeci. Solo dopo si saprà qualcosa in più. E soprattutto cosa intenderà fare il sindaco metropolitano, Cateno De Luca (che sarà presente al vertice), che ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole non a norma.

“Aspettiamo di comprendere cosa intende fare l’assessorato regionale” chiosa il professore Napoli il quale intende sottolineare “che parliamo di un problema che c’è sempre stato e noi dirigenti abbiamo sempre posto grande attenzione per quanto concerne la sicurezza nell’ambiente scolastico.

Abbiamo sempre segnalato la situazione degli edifici all’ex Provincia prima e alla Città metropolitana dopo. Va chiarito che noi non possiamo intervenire, non abbiamo i soldi ma soprattutto non ne abbiamo la competenza, nel senso che sono altri deputati a farlo. Chi sia scoppiato il caso – incalza il dirigente Napoli – è positivo, ma adesso bisogna capire cosa fare. Faccio un esempio, non credo che in quindici giorni si riesca a fare un impianto di messa a terra… La situazione, insomma, è complicata.

Noi abbiamo fatto il possibile, negli ultimi quattro anni abbiamo anticipato 189mila euro e ne abbiamo ricevuto 10mila e 400. Il tutto grazie ai risparmi di una sana gestione. Ma è chiaro che qui si intreccia anche il problema dei trasferimenti. Non ci resta che aspettare ancora qualche ora. Domani il quadro sul da farsi dovrebbe essere più chiaro”.

