Caso Pistone a Spadafora, svelati tutti i nomi

Inchiesta al capolinea per l'ex sindaco, emergono tutti gli indagati

Messina – E’ lungo l’elenco delle persone finite sotto la lente degli investigatori a Spadafora, nell’ambito degli accertamenti sulla rielezione del sindaco Lillo Pistone. Il suo arresto la scorsa estate ha portato ad un vero e proprio terremoto politico nel centro tirrenico, con le dimissioni del primo cittadino e l’intera maggioranza.

Il sindaco arrestato, a che punto è l’inchiesta

Adesso i titolari del caso, i PM Piero Vinci e Francesco Massara, hanno chiuso l’indagine per i tre principali protagonisti, notificando l’avviso anche a tutti gli altri indagati per ipotesi di reato che vanno dalla corruzione elettorale al falso del pubblico ufficiale, dalla rivelazione di segreti d’ufficio all’invasione di terreni o edifici.

I nomi

Nell’elenco degli indagati sono finiti: Luigi Giacobbo, Antonino Salvatore Campagna, Giuseppe Pappalardo, Sarino Bonaffini, Angelo Bonaffini (classe ’94), Giuseppa Squadrito, Antonino Lo Presti, Santi Massimo Natoli, Giuseppa Prinzivalli, Salvatore Bonaffini, Antonino Bonaffini, Flavia Saccà, Giovanna Crisafulli, Tindara Amato, Giuseppe De Gregorio e Pasqualina Giannone. Si tratta di nomi sui quali gli investigatori hanno ritenuto necessario vagliare alcuni passaggi, collegati al filone principale di inchiesta relativa a Pistone. Le ipotesi di reato nei loro confronti potrebbero quindi cambiare o a questo punto essere del tutto archiviate.

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