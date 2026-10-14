 Caso Pistone a Spadafora, svelati tutti i nomi

Caso Pistone a Spadafora, svelati tutti i nomi

Alessandra Serio

Caso Pistone a Spadafora, svelati tutti i nomi

mercoledì 14 Ottobre 2026 - 10:25

Inchiesta al capolinea per l'ex sindaco, emergono tutti gli indagati

Messina – E’ lungo l’elenco delle persone finite sotto la lente degli investigatori a Spadafora, nell’ambito degli accertamenti sulla rielezione del sindaco Lillo Pistone. Il suo arresto la scorsa estate ha portato ad un vero e proprio terremoto politico nel centro tirrenico, con le dimissioni del primo cittadino e l’intera maggioranza.

Il sindaco arrestato, a che punto è l’inchiesta

Adesso i titolari del caso, i PM Piero Vinci e Francesco Massara, hanno chiuso l’indagine per i tre principali protagonisti, notificando l’avviso anche a tutti gli altri indagati per ipotesi di reato che vanno dalla corruzione elettorale al falso del pubblico ufficiale, dalla rivelazione di segreti d’ufficio all’invasione di terreni o edifici.

I nomi

Nell’elenco degli indagati sono finiti: Luigi Giacobbo, Antonino Salvatore Campagna, Giuseppe Pappalardo, Sarino Bonaffini, Angelo Bonaffini (classe ’94), Giuseppa Squadrito, Antonino Lo Presti, Santi Massimo Natoli, Giuseppa Prinzivalli, Salvatore Bonaffini, Antonino Bonaffini, Flavia Saccà, Giovanna Crisafulli, Tindara Amato, Giuseppe De Gregorio e Pasqualina Giannone. Si tratta di nomi sui quali gli investigatori hanno ritenuto necessario vagliare alcuni passaggi, collegati al filone principale di inchiesta relativa a Pistone. Le ipotesi di reato nei loro confronti potrebbero quindi cambiare o a questo punto essere del tutto archiviate.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Inchiesta per corruzione, Armao rilascia dichiarazioni spontanee al gip. Interrogatorio fiume del deputato Ars Lombardo / Video
Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED