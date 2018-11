Roccalumera. "Cimitero accessibile dopo nubifragio, minoranza opportunista"

ROCCALUMERA. E’ stato immediato l’intervento dell’Amministrazione comunale al cimitero, dove ieri pomeriggio, giorno dei defunti, si sono registrati allagamenti e disagi a causa del nubifragio che ha colpito il versante jonico messinese. L’episodio era stato stigmatizzato dalla minoranza, alla quale oggi ha replicato l’Amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Argiroffi. “Nella parte bassa del Cimitero Comunale, dove sono in fase di esecuzione i lavori per la costruzione di nuovi loculi e la sistemazione dei vialetti adiacenti – spiega il consigliere Cosimo Cacciola - oggi, 3 novembre alle 8, si è intervenuti prontamente per il ripristino dei luoghi in modo da rendere immediatamente fruibile questa parte del cimitero a tutti coloro che intendono visitare le tombe dei propri cari”. Cacciola stigmatizza a sua volta la presa di posizione della minoranza “su un evento imprevedibile. L’attacco all’Amministrazione – chiosa – è stato opportunistico, ingiusto e ingeneroso. E mi sento indignato prima di tutto come cittadino e poi come consigliere.

Il Cimitero di Roccalumera, quest'anno come gli anni scorsi – prosegue Cacciola - è stato curato, pulito, ordinato, addobbato di piante fiorite e con il servizio dell'illuminazione votiva attivo già da sabato scorso, in modo impeccabile e con il massimo rispetto per i nostri cari defunti. Fare opposizione è legittimo – conclude il consigliere di maggioranza - ma la speculazione è inaccettabile”.