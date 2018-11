Roccalumera, rifiuti non raccolti: disagi per cittadini e commercianti

ROCCALUMERA. Cittadini e commercianti questa mattina hanno dovuto rientrare in casa i mastelli con i rifiuti indifferenziati. La raccolta era prevista per oggi, come ogni sabato, ma questa volta nessuno è passato. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri di minoranza Rita Corrini, Tiziana Maggio, Ivan Cremente e Antonio Scarci. “ Il Comune – spiegano in una nota - non ha avvisato la cittadinanza del disservizio (è arrivata solo a mezzogiorno una breve comunicazione sulla chiusura della discarica). I cittadini e gli esercenti adesso si ritrovano a dover tenere i rifiuti in quanto a Roccalumera non è ancora stato realizzato il Ccr.

La discarica – proseguono i tre consiglieri - perché è chiusa per il Comune di Roccalumera? Perché - rispondono a se stesi i consiglieri - il Comune è inadempiente nel pagamento dell' Ato Ancora non ha saldato tutte le fatture del 2017. L'Amministrazione ha incassato la Tari 2017 che i cittadini hanno pagato: che fine fanno i soldi della spazzatura? Perché gli Amministratori ritardano i pagamenti dei servizi, peraltro non contestati – si chiede la minoranza - creando disservizi e disagi? I cittadini – conclude l’opposizione - meritano risposte serie e veritiere e non annunci”. Roccalumera fa parte dell’Aro del Dinarini insieme a Furci Siculo, dove questa mattina la raccolta dell’indifferenziata è stata svolta regolarmente”. In entrambi i centri dallo scorso luglio è stato avviato con successo il servizio di raccolta differenziata porta a porta.