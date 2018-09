Taormina. Odg sull'ospedale in aula l'ultimo giorno utile, j'accuse di Cilona

TAORMINA. “Se non avessimo fatto un ordine del giorno urgente noi consiglieri di minoranza il Consiglio fatto niente per l'ospedale di Taormina. Noi ci siamo perché ci siamo stati sempre continueremo a combattere perché il ‘S. Vincenzo’ torni ad essere quell'eccellenza che tutti ci invidiavano, questa nostra azione non ha certamente colori politici in quanto la salute viene prima di tutto. Cia dispiace che sia stata osteggiata”. La dichiarazione è del consigliere di opposizione Salvo Cilona attraverso una nota inviata alla redazione di Tempostretto “per fare chiarezza sulla delicata questione”.

“Con protocollo del 17 agosto – evidenzia Cilona – abbiamo presentato l’ordine del giorno (sottoscritto anche da Antonio D’Aveni, Claudio Giardina e Giuseppina Raneri – inerente le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Lucia Gaberscek e del vice presidente dell’Assemblea Alessandra Caltabiano, le quali avevano espresso delle preoccupanti dichiarazioni riguardo il futuro del nostro ospedale. Dichiarazioni dalle quali è scaturita la nostra forte preoccupazione e quindi la richiesta dell’ordine del giorno urgente”.

I firmatari spiegano che il regolamento del Consiglio di Taormina “tramite gli articoli 6 e 7 prevedono che l'ordine del giorno urgente supportato da almeno quattro firme venga discusso al primo Consiglio comunale sé già convocato, altrimenti entro venti giorni dalla data di protocollo. La nostra replica non è affatto una polemica – sottolinea Cilona - ma vuole sostenere un fatto che riguarda la democrazia in quanto quest'ordine del giorno urgente è stato fortemente osteggiato dal presidente del Consiglio, difatti arriva in aula l'ultimo giorno utile anche perché, noi avevamo paventato l'invio dei documenti agli enti preposti.

Nelle passate legislature tutti i Consigli comunali – incalza Cilona - all'unanimità hanno sostenuto battaglie a favore dell'ospedale di Taormina raggiungendo i risultati sperati e addirittura l'ex presidente del Consiglio D’aveni convocò i trentadue presidenti del Consiglio facenti parte del nostro distretto contro il depotenziamento e declassamento dell’ospedale di Taormina.

Se non avessimo fatto un ordine del giorno urgente – conclude Cilona - non avrebbero fatto niente per l'ospedale di Taormina. Noi ci siamo perché ci siamo stati sempre e continueremo a combattere perché il S. Vincenzo torni ad essere quell'eccellenza che tutti ci invidiavano, questa nostra azione non ha certamente colori politici in quanto la salute viene prima di tutto”.