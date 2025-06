Caso Visodent. Adiconsum Cisl Messina supporta i pazienti

L’associazione consumatori della Cisl a disposizione per la tutela dei pazienti dei centri odontoiatrici chiusi d’improvviso

«Sono stati tanti anche a Messina i pazienti che si sono trovati alle prese con interventi dentali mai iniziati o svolti solo parzialmente e che, per acquisire le prestazioni di Visodent, avevano sottoscritto contratti di finanziamento finalizzati alle cure, che ad oggi si trovano obbligati a dover pagare». Ad affermarlo è la responsabile di Adiconsum Messina Rossella Cannì intervenendo sulla vicenda di Visodent, i centri odontoiatrici che hanno improvvisamente chiuso i battenti da un giorno all’altro lasciando centinaia di pazienti con trattamenti a metà, già pagati, o finanziati.

Per tutti l’associazione consumatori della Cisl si è attivata a tutela dei diritti degli utenti. «Adiconsum – spiega l’avvocato Mariella Nocifora, legale di Adiconsum – , si attiva per prestare assistenza ai pazienti Visodent chiedendo la cartella clinica laddove non gli sia già stata consegnata, nonché l’immediata sospensione dei finanziamenti e la restituzione delle somme versate. Quando un finanziamento è finalizzato all’acquisto di un bene o servizio, il contratto di credito e il contratto di vendita sono legati. Se il fornitore non consegna il bene o non presta il servizio, o se questi sono difformi rispetto a quanto pattuito, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito», aggiunge l’avvocato Nocifora.

«Adiconsum come sempre è pronta ad intervenire a favore di tutte le vittime di truffe o presunte tali. Già in tanti si sono rivolti a noi e invitiamo dunque tutti coloro che ancora non l’avessero fatto a presentarsi presso le nostre sedi di Messina e Sant’Agata Militello per ottenere la giusta tutela» aggiunge Rossella Cannì.Per contattare l’Associazione consumatori della Cisl, è possibile scrivere una mail all’indirizzo: messina@adiconsum.it. La sede di Messina si trova in viale Europa 58, presso la sede Cisl, il mercoledì mattina e presso la sede di Sant’Agata Militello il lunedì pomeriggio. Per contattare telefonicamente Adiconsum è possibile farlo attraverso il numero 3517035711.