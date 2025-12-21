Il calcio balilla mondiale si dà appuntamento a Messina

Prima volta in assoluto in Italia, la World Champions League di calcio balilla per club a febbraio nella città dello Stretto

La World Champions League di Calcio Balilla per Club è stata programmata a Messina dal 6 all’8 febbraio 2026, ed è una prima volta assoluta per l’Italia.Si tratta di un evento unico, che si appresta ad ospitare oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo al PalaRescifina che, per l’occasione, si trasformerà nella “Gaming Arena Città di Messina”: un grande palcoscenico di sport, inclusione e spettacolo.

La Wcl non è solo una competizione: è un racconto potente su Messina e sulla Sicilia che accoglie il mondo, su una città che si apre allo sport globale, sulla prima edizione in assoluto durante la quale gareggerà anche la categoria Wheelchair, simbolo di un vero sport per tutti. È un evento che porta energia, persone, investimenti, attenzione mediatica e un impatto economico significativo sul territorio.

I numeri della World Champions League

La Wcl è una competizione indetta dalla International Table Soccer Federation ed affidata in Italia dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Sarà organizzata con il promoter locale Mediterranea Eventi in partnership con il Comune di Messina.

I numeri della manifestazione prevedono oltre 500 atleti proveniente da tutto il mondo. Si giocherà su 68 tavoli e saranno in gara 5 categorie: uomini, donne, Junior U19, Senior O50 e Wheelchair, per quest’ultima categoria è la prima volta all’interno della manifestazione.