Cassiopea in giro per la Sicilia. Il progetto di Carmelo Isgrò

MILAZZO – Raccontare le bellezze degli ecosistemi marini, insegnare il rispetto per il mare e perché no? Far conoscere le meraviglie naturalistiche della Sicilia. Questi gli obiettivi del progetto “Cassiopea” lanciato dal biologo milazzese Carmelo Isgrò.

Già fondatore del MuMa, il Museo del Mare di Milazzo, Carmelo Isgrò ha recuperato una vecchia barca degli anni ‘70 e l’ha resa totalmente autosufficiente, in autonomia energetica, idrica e alimentare. La barca è stata soprannominata “Cassiopea” e, dopo alcuni giri di prova, è adesso pronta a circumnavigare le coste della Sicilia.

Il viaggio di Cassiopea alle Isole Eolie

Carmelo Isgrò non sarà solo: ad affiancarlo la blogger Ilaria, che gestisce il blog “Ti ci devo portare in Sicilia”. Una partnership vincente, per far conoscere il territorio e incentivare il rispetto del nostro meraviglioso mare.

“Cassiopea” partirà alla volta del Mar Mediterraneo il prossimo aprile, la prima tappa sarà da Milazzo a Ustica e proseguirà coinvolgendo tutte le isole Eolie.

