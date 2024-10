MuMa Milazzo. In mare con “Cassiopea” per l’eco-sostenibilità FOTO

Il Museo del Mare di Milazzo, fondato dal biologo Carmelo Isgrò, ha restaurato una vecchia barca per un progetto sull'eco-sostenibilità

MILAZZO – Da relitto abbandonato a imbarcazione eco-sostenibile. È la storia di “Cassiopea” una vecchia EC26 risalente agli anni ‘70 e restaurata per solcare nuovamente i mari. Si tratta di un progetto lanciato dal Museo del Mare di Milazzo, fondato dal biologo Carmelo Isgrò.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il MuMa, sostenuto dal Prada Group nell’ambito dell’iniziativa SEA BEYOND, un programma educativo realizzato in partnership con UNESCO-IOC. Cassiopea navigherà attraverso il Mar Mediterraneo, con l’obiettivo di far conoscere le meraviglie del nostro mare, promuovere la loro valorizzazione e contribuire alla loro protezione, unendo ricerca e sensibilizzazione per la tutela del patrimonio marino.

L’imbarcazione è totalmente autosufficiente, in autonomia energetica, idrica e alimentare. Inoltre, è stata realizzata in legno e metallo, senza l’utilizzo della vetroresina. Nel corso dei suoi viaggi “Cassiopea” farà conoscere a tutti la storia del capodoglio Siso, divenuto simbolo del MuMa e della lotta contro l’inquinamento marino.