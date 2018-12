Lite in strada, poi sale in auto e investe l'altro. Denunciato per lesioni

MESSINA - Hanno litigato in strada, a Castanea, poi uno dei due, un 40enne, è salito a bordo della sua auto e ha investito l'altro, un 44enne, procurandogli le fratture del bacino, della tibia e del perone, di una gamba, altri traumi ed escoriazioni. Gli sono state riscontrate al Policlinico, dov'è stato trasportato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia Messina Centro e quelli di Castanea stanno indagando sull'accaduto, anche perché, com'era prevedibile, le versioni dei fatti, da parte dei due uomini, divergono. Alla lite, però, avrebbero assistito alcuni testimoni, la cui parola potrebbe essere decisiva per chiarire i reali fatti.

Di certo c'è che il 44enne è stato ferito. Il 40enne, invece, è stato denunciato per lesioni gravi.