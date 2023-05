Castanea promossa in Serie B. Coach Baldaro: "Siamo stati grandi" - Tempostretto

I giallo-viola vincono Gara3 al PalaMili con ampio margine contro la Basket School Messina e festeggiano la promozione alla prossima Serie B Interregionale

MESSINA – Il punteggio finale evidenzia uno strapotere in campo del Castanea che chiude a quota 82 contro i 50 punti della Basket School Messina. In realtà in Gara3 di questa finale playoff di Serie C Gold a fare la differenza, come sottolinea lucidamente a fine match coach Pippo Sidoti, è stata sia la buona difesa che la stanchezza mentale accumulata nella serie. Dopo un quarto equilibrato Castenea ha preso un largo vantaggio e non ha permesso ai locali di rientrare.

Il Castanea basket vince due volte fuori casa, annullando come è già capitato nell’altra finale tra Fortitudo-Orsa il fattore campo, e si lascia andare ai festeggiamenti per aver conquistato la promozione in Serie B Interregionale. “È stata una serie equilibrata – dirà a fine match coach Baldaro – Il Castanea ha fatto una grande partita per mantenerli a percentuali basse, sicuramente per loro anche una giornata storta ma noi siamo stati grandi e ce le siamo meritata”. Ancora grandi protagonisti tra i gialloviola Banin che chiude a 18 punti e Chakir che ne mette 19. In doppia cifra anche Corti (13) e Lopukhov (12). Fa un discorso più ampio il patron del Castanea Frisenda che ci tiene a complimentarsi con tutte e tre le squadre cittadine: “Abbiamo riportato la passione nei palazzetti, tutte e tre le squadre di Messina meriterebbero la promozione in B. Che questo sia un messaggio all’amministrazione”.

Sempre commentando al microfono di Carmelo Minissale, dopo la diretta della Basket School Messina, coach Sidoti fa un’analisi precisa della sconfitta degli scolari: “Brutta partita per noi, loro ci hanno messo sotto in ogni parte del campo. Hanno avuto grandi percentuali al tiro mentre noi eravamo cotti di testa. Sono stati più bravi di noi e ci hanno messo in difficoltà con la difesa, non abbiamo trovato soluzioni alternative in attacco. Tre partite in sette giorni di questa intensità ci sono venute pesanti, speriamo di recuperare che ne avremo per altri 15 giorni”.

Pippo Sidoti fa riferimento a quella che viene definita la finalina, ovvero un’altra serie che metterà a confronto le due sconfitte della finali playoff, Fortitudo e Basket School, che si giocheranno l’ultimo posto in palio per la Serie B Interregionale. Fattore campo alla Fortitudo, si inizia sabato prossimo, poi gara2 con ogni probabilità il 17 maggio al PalaMili e l’eventuale “bella” gara3 nuovamente al PalaRussello il sabato successivo.

Basket School Messina – Castanea 50-82

Approccia bene al match la formazione di casa che grazie alla bomba di Linde e i canestri di Di Dio e Mancasola si issa 9-5, nel finale di primo quarto rientra Castanea e il match è in equilibrio 12-11. Ad inizio secondo quarto allungo deciso degli uomini di coach Baldaro che piazzano un break di 0-12, la partita si incanala in direzione Castanea e la Basket School fatica a rientrare nel match. Gli ospiti toccano il massimo vantaggio sul 21-37, la Basket School va al riposo lungo sotto per 24-37.

Nel terzo quarto l’inerzia non cambia e anzi Castanea continua a centrare il canestro con grande facilità e negli ultimi quattro minuti aumenta il divario già pesante, toccando il +20, 33-53 con il canestro di Chakir. A fine quarto il match è ormai praticamente deciso con il Castanea avanti 61-36.

Provano a lottare Tartamella e Scimone ma sembra una missione impossibile contro un Castanea fin troppo focalizzato sull’obiettivo che non offre mai un momento agli avversari per sperare nella rimonta. A pochi minuti dalla sirena finale già si festeggia in panchina. Si tocca il nuovo massimo vantaggio +34 sul 48-82 poi i due punti di Scimone fissano la contesa sul 50-82 finale.

Articoli correlati