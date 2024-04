Pirandello e il cinema: a Messina un convegno internazionale

Appuntamento all'Università lunedì 29 aprile. Ecco il programma

MESSINA – Pirandello e il cinema. Una Giornata di studio di respiro internazionale per analizzare a fondo il legame tra Luigi Pirandello e il mondo del cinema. In particolare, l’opera “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. L’appuntamento è lunedì 29 presso la Sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti ed è promosso dall’associazione culturale “Antonello da Messina “(Roma-Messina), dal Cineforum “Orione” e dalla Fondation “Erica Sauter” di Ginevra, in collaborazione con l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, l’Università di Messina, col patrocinio della Pasticceria “Irrera”.

Il convegno dal titolo “Vita e spettacolarizzazione della vita. Verso il centenario dei Quaderni di Serafino

Gubbio di Luigi Pirandello” vedrà protagonisti relatori siciliani insieme a studiosi provenienti da diversi centri culturali e università italiane e straniere.

L’assise si aprirà alle 9 con gli interventi introduttivi di Giuseppe Ucciardello del Dicam, Vincenzo Fera dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Milena Romeo presidente dell’Associazione culturale “Antonello da Messina” e di Dagmar Reichardt della Fondation “Erica Sauter” di Ginevra, che presiederà la prima seduta.

Interverranno come relatori: Antonio Baglio (Unime) che descriverà il contesto storico dell’epoca delle

origini del cinema, Antonio Sichera (Univ.Catania), che analizzerà “Serafino tra ieri e oggi”, Pietro Frassica

(Università di Princeton) con la relazione “Pirandello, Serafino e il corpo dei fantasmi a un crocevia”,Giorgio Forni (Unime) con “Vita e macchina nei Quaderni di Serafino” e Vincenzo Orioles (Univ. di Udine) che si soffermerà su “Pirandello e la lingua agli albori del cinema”.

Nino Genovese

Nel pomeriggio, Lia Fava Guzzetta, promotrice scientifica del convegno, metterà in evidenza il romanzo tra “confessione, verbalizzazione e denuncia”, Ulla Musarra Schroeder (Nimega) “Serafino e l’Ecole du renard”, Franco Musarra (Lovanio) l’ironia di Pirandello. E in conclusione, lo storico del cinema messinese Nino Genovese offrirà una dettagliata panoramica del rapporto tra lo scrittore e drammaturgo agrigentino e la settima arte, riprendendo gli studi sul tema.