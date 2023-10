Castanea si sblocca contro il Cus Catania. Coach Baldaro: "Contento della reazione" - Tempostretto

Nel secondo turno di Serie B Interregionale la formazione giallo viola si impone al PalaTracuzzi per 95-83 in una partita che ha cambiato più volte padrone

MESSINA – Arriva la prima vittoria per il Castanea Basket in Serie B Interregionale. Per i giallo-viola di coach Baldaro porta bene l’esordio casalingo in una partita che li ha visti imporsi per 95 a 83. Di fronte il Cus Catania, anche gli etnei sconfitti settimana scorsa all’esordio, che non hanno reso facile la vita al Castanea che si era trovato avanti di 9 punti a metà secondo parziale ma pagava un terzo quarto con pochi punti segnati che lo vedeva sprofondare a -10 dalla formazione ospite.

Nel finale grazie ad un parziale di 36 punti e alle prestazione in doppia cifra ai punti di Caroè (23), Chakir (19) e Ferenc (28) e il sangue freddo dei giallo viola che si sono alternati in lunetta i locali sono tornati padroni del match andando ad ottenere, e conservando, il massimo vantaggio di +12 al termine dei quaranta minuti col punteggio finale fissato sul 95-83.

I saluti a fine tra atleti con i giocatori del Castanea che ringraziano il pubblico

Coach Baldaro: “Ripartiamo dalle nostre certezze”

Analisi che non lascia fuori gli aspetti negativi quella di coach Domenico Baldaro: “Non siamo contenti della partita di oggi, ma l’andamento del campionato sarà questo: non ci saranno partite facili. Noi dobbiamo affrontarle tutte con la giusta intensità e sono contento della reazione, abbiamo avuto buone risposte quando ci siamo messi a zona e abbiamo approfittato del loro calo. L’importante era vincere questa partita – prosegue l’allenatore dei giallo viola – il campionato non è facile e la prossima a Capo d’Orlando sarà complicata. Oggi dovevamo vincere e abbiamo vinto, dobbiamo comunque lavorare su quanto è accaduto nella fase centrale del match”.

l tecnico del Castanea legge la partita anche con un’altra chiave: “Noi fisicamente eravamo più grossi e loro hanno dovuto impostare una partita più fallosa per provare a sopperire questo divario. Sarà così contro qualsiasi squadra affronteremo più piccola di noi. Ferenc migliore in campo con 28 punti? È un gran colpo della dirigenza, un numero 4 moderno con una grande mano da fuori ma che gioca molto bene spalle a canestro. Abbiamo, tra lui e Chakir, una delle migliori coppie di lunghi del campionato. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, penso anche a Caroè anche oggi in doppia cifra, poi – conclude Baldaro – abbiamo molti ragazzi giovani che devono prendere confidenza con questo campionato”.

Castanea – Cus Catania 95-83

Inizio “falloso” per Catania che dopo cinque minuti nel primo quarto ha già cinque falli di squadra. Castanea prova subito l’allungo sul 7-4 e si inizia già a vedere le qualità di Michal Ferenc autore di una stoppata e molto propositivo nell’attaccare il ferro. Catania reagisce restando in scia e portandosi avanti per 22-26 nel finale, servono due triple di Caroè per ribaltare un primo importante svantaggio e chiudere il parziale sul 28-26.

Nel secondo quarto (che si chiuderà 21-22) buon parziale di Castanea che conquista i primi cinque punti, grazie anche ad un gioco da tre punti firmato Caroè, per il vantaggio massimo momentaneo sul 33-26. Il capitano etneo Cuccia prova a mettere una pezza segnando un canestro, subendo fallo e mettendo dentro anche il libero aggiuntivo, ma Castanea sembra in un ottimo momento e allunga sul 41-32, coach Russo corre ai ripari e chiama il time out dalla panchina del Cus Catania. Lo stop serve perché i suoi rientrano lentamente nel match e alla sirena che chiude il secondo quarto il punteggio è di 49-48 per i locali.

Il Castanea in una fase di gioco in cui attacca

Nel terzo Castanea segna due punti immediatamente, poi Prior chiude un gioco da tre punti, canestro con fallo subito e libero segnato, che riporta finalmente in parità Catania. Seguiranno più di sei minuti senza che gli uomini di coach Baldaro muovano il punteggio, due palle perse sanguinose dai giallo viola permettono al Cus di trovare un parziale di 0-7 che li riporta avanti sul 51-55. Chakir interrompe il digiuno riavvicinando Castanea sul 53-55 ma la bomba ospite di Lo Iacono e poi un’altra incursione vincente, con fallo subito, di Prior mandano sul 53-62 il Cus Catania. Time out per Baldaro che vuole fermare l’inerzia ma al rientro Prior chiude il gioco da tre per il massimo vantaggio ospite, Castanea è sotto di 10 punti. Prima della sirena comunque riesce a recuperare tre punti e il terzo quarto si chiude sul 59-66.

Nell’ultimo quarto prova a reagire Castanea con la tripla di Caroè e il canestro di Trupia in contropiede e sul 64-66 ad utilizzare il time out sono ancora gli ospiti che poi ne escono meglio allungando nuovamente sul 66-72. Castanea non molla e con la forza del gruppo provano a ricucire, emblematico l’errore dalla lunetta di Caroè con subito Ferenc pronto a prendere il rimbalzo e spingere il pallone dentro, il punteggio è di 74-76 e mancano ancora cinque minuti. Il Cus Catania in questa fase paga tanto i falli commessi e con Caroè stavolta impeccabile dalla lunetta 2/2 e con i liberi di Chakir, Castanea a questo punto è già in bonus, opera il definitivo sorpasso sul 77-76. Nel finale il gioco sarà molto spezzettato con tante visite in lunetta per gli uomini di coach Baldaro, ma la pietra tombale sulla partita è la tripla a segno di Ferenc che manda Castanea sull’84-73 e costringe il Cus all’ennesimo time out. Nel finale Castanea mantiene il vantaggio e gli ospiti vanno a -12, dove chiuderanno la partita sul 95, con gli ultimi liberi di Bellavia, a 83.

Tabellino

Parziali: 28-26, 21-22 (49-48), 10-18 (59-66), 36-17 (95-83).

Castanea Basket 2010: Caroè 23, Bellomo 6, Trupia 4, Diaw, Chakir Giordano 19, Russo, Samardzic, Bellavia 6, Ferenc 28, Kabir Husam 9. Coach Domenico Baldaro.

Cus Catania: Mpeck ne, Lo Iacono 20, Raciti, Arcidiacono ne, Vasta, Cuccia 5, Corselli 6, Ruiz Prior 15, Valle 23, Carluccio ne, Vitosis 14, Consoli ne, Grassi. Coach Gaetano Russo.