Castelmola, rubata l'antica campana della chiesa dell'Annunziata - Tempostretto

Il furto denunciato dal sindaco Russo, indagano i carabinieri

CASTELMOLA – La campana dell’antica chiesa dell’Annunziata, che sorge accanto al camposanto, è stata rubata. A darne notizia è stato il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, il quale ha presentato un esposto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Taormina. “E’ una campana storica – spiega il primo cittadino – che risale a circa duecento anni addietro”. Russo ha detto ai militari dell’Arma di “non sapere specificare il giorno esatto in cui è stata rubata né tanto meno come sia stato possibile compiere un simile atto”. La chiesetta venne realizzata nel 1100 da Ruggero il Normanno per ringraziare la Madonnadell’Aiuto per la guerra vinta contro i Saraceni. Sul furto indagano i carabinieri, con l’obiettivo di risalire agli autori.