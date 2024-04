Catania-Messina. Il giorno della sfida

Calcio d'inizio alle ore 20:45. I convocati della sfida e la possibile formazione

Il Messina atteso questa sera al “Massimino” di Catania dove alle ore 20:45 sarà dato il calcio d’inizio per la sfida valida come 36ª giornata di campionato. Il derby tra le siciliane del girone C che ci arrivano con consapevolezze ed obiettivi diversi. Se per il Catania si tratta della “partita dell’anno” per il Messina, spiega il ds Roma, è una partita differente e certamente importante ma una partita con in palio tre punti.

La squadra di mister Giacomo Modica infatti potrebbe chiudere il discorso salvezza questa sera con una vittoria o anche senza aggiungere punti dipenderà dai risultati delle partite del turno che precedono quella dei biancoscudati. Nel frattempo, dimenticato lo sfogo di Modica del post Monterosi Tuscia, la settimana è filata via liscia con un grande entusiasmo nell’ambiente. Il presidente è stato vicino alla squadra in settimana e nel giorno della partitella di giovedì anche un gruppo nutrito di tifosi ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra che sarà orfana dei propri supporters perché la trasferta è stata loro vietata. È previsto invece il sold out di tifosi rossazzurri.

I precedenti sono favorevoli al Catania in casa, l’ultimo è stato il turno di Coppa Italia giocato a ottobre, mentre nell’ultimo incontro tra le due formazioni quest’anno il Messina ha vinto per 1-0 al Franco Scoglio all’andata con rete di Emmausso. Una vittoria in quel di Catania invece manca ai biancoscudati dal lontano aprile 1945 in Serie B. Un tabù che dura da 70 anni, già all’andata la squadra di mister Modica ha interrotto un digiuno storico che durava da 20 anni, vedremo se anche stasera si farà la storia.

I convocati del Messina

Come ci aveva già accennato il direttore sportivo Domenico Roma nella conferenza della vigilia tutti convocati e a disposizione per la sfida, facendo però un appunto che non tutti hanno la stessa condizione.

In vista anche del fatto che non è più obbligatorio fare minutaggio con gli under la probabile formazione, con il rientro dalla squalifica di Emmausso, dovrebbe essere il ritorno al 4-2-3-1. I probabili undici sono: Ermanno Fumagalli tra i pali, in difesa Lia, Manetta, Pacciardi, Dumbravanu; in mezzo al campo Frisenna e Franco, ma attenzione al ballottaggio con il messinese Giunta. In avanti Rosafio, Emmausso e Zunno a supporto di Plescia.

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

