Catania. Vigile in borghese multa auto dei colleghi in divieto di sosta

L'episodio è diventato virale sui social e anche il sindaco Trantino l'ha ricondiviso

CATANIA – “Signore e Signori, con la voce rotta dall’emozione, nell’anno del Signore 2025, segnalo una macchina della Polizia locale di Catania (meglio noti come vigili urbani) multata da un loro collega in borghese, in via Gabriele Carnazza. Non si vedevano queste cose dal ’65. Mi sono commosso. E Zurigo muta”.

Il post ironico su Facebook dell’avvocato Mattia Iachino Serpotta è diventato in poco tempo virale, tanto che persino il sindaco, Enrico Trantino, l’ha ricondiviso sul suo profilo. Il professionista catanese ha rincarato la dose dell’ironia, assegnando virtualmente al vigile in questione il Premio Fischietto d’oro “Otello Celletti”, indimenticabile personaggio interpretato da Alberto Sordi nel film “Il vigile”.

Nello stesso post del sindaco Trantino, invece, un altro utente ha postato la foto della macchina in questione. Si vede chiaramente il mezzo parcheggiato fuori dalle strisce blu e in prossimità di un incrocio.