Una transenna "collocata da oltre un mese" per segnalare una situazione da sistemare

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “I residenti della via comunale Catarratti speravano che l’Epifania, insieme a tutte le feste, portasse via anche la transenna. Ma non è stato così. È lì da prima di dicembre. Dobbiamo aspettare fino al prossimo dicembre che venga Babbo Natale a prendersela?

E più giù, vicino la caserma, ne hanno piazzato un’altra. Quindi?”.