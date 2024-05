Cateno De Luca a Messina: “Vi racconto la mia Libertà”

Tutti gli appuntamenti oggi in città in vista delle europee dell'8 e 9 giugno

MESSINA – Una giornata a Messina nel segno della “Libertà”, la lista alle europee voluta da Cateno De Luca. Dal centro ai villaggi, numerosi gli appuntamenti in programma oggi per incontrare il leader e conoscere il progetto pensato per le europee dell’8 e 9 giugno.

Il federatore della lista, per ora in tour con il “Camper della Libertà, ha dato appuntamento alle 7:45 ad Altolia, da dove partirà per un ricco programma domenicale che si concluderà alle 23 a Santa Margherita.

Il programma degli incontri

7.45 Altolia colazione in piazza

8.30 Molino colazione in piazza

8,45 Giampilieri superiore , colazione in piazza Pozzo

9.30 Briga marina piazza fronte bar De Luca

10.00 Villa Mazzini

10.30 Piazza Casa Pia

10.50 Mercato coperto Muricello

11.00 Viale Giostra presso chiesa San Matteo

11,25 San Licandro presso Campetti Coppola

11.40 Viale Annunziata presso Bar Camarda

12.00 Castanea, Piazza del SS.Rosario

12.40 Salice, Via Umberto I°

13.10 Rodia presso Pizzeria Piedimonte

13.30 Spartà presso Ritrovo bar Spartà

14.00 Capo Peloro, gazebo fronte Casa Peloro, La Pinnazza, Lido La Punta

15.00 S.Agata piazzetta Bar Messina

15.30 Villa Sabin

16.10 Piazza Cairoli

16.30 Villa Dante

17.00 Viale Gazzi presso panificio La Rocca (viale Ammannato

7.15 Fondo Fucile presso Oratorio

18.15 Bordonaro Piano Chiesa e Campetto Padre Regazzoni

18.45 Rione Taormina

19.15 Minissale, Campetto Valleverde

20.00 Larderia, piazza Larderia Inferiore

20.45 Santo Stefano Briga , piazza SanGiovanni

21.30 Mili Marina focacciata da presso panificio Cannata

22.30 Galati Marina Caffe e amaro presso Bar Suaria

23.00 Santa Margherita dolce presso Gelatomania

