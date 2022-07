Cateno De Luca al centrodestra: "Non mangio la mela del peccato" - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina racconta di chiamate dal centrodestra: "Ma è inutile, non siederò ad alcun tavolo. Non ho bisogno di scendere a compromessi"

PALERMO – Cateno De Luca prosegue il suo lungo cammino verso il prossimo autunno, con le elezioni regionali siciliane in cima ai suoi obiettivi. Il leader di Sicilia Vera, candidato alla presidenza della Regione Sicilia, racconta di aver ricevuto l’ennesimo invito al dialogo da parte dei partiti di centrodestra, ma di aver rifiutato, ribadendo concetti già espressi in passato, cioè il suo no a un eventuale apparentamento.

“Il centrodestra insiste nel volermi seduto al tavolo delle trattative – racconta l’ex sindaco di Messina -. La posta in gioco è alta e si stanno mettendo in moto meccanismi che mirano a condizionare le prossime mosse. Ma come ho detto più volte non sono disposto a mangiare la mela del peccato. Il mio obiettivo non è fare il presidente della Regione, il mio obiettivo è amministrare la Regione. È quanto ho ribadito nel corso di un’ultima interlocuzione notturna”.

De Luca insiste: “Ho ribadito che preferisco fare il capo delle opposizioni piuttosto che fare il pupo nelle mani dei pupari. La mia è una battaglia che mira a rifondare la politica in Sicilia. Per farlo è necessario rompere con il passato. Non siederò ad alcun tavolo, anzi vorrei anche dire che è inutile che continuino a chiamarmi. Cateno De Luca non ha bisogno di scendere a compromessi. Noi siamo pronti a questa scommessa per vincerla rimanendo liberi dai condizionamenti della politica che rappresenta la mafiosità”.