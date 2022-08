"Cavalleria rusticana" torna a Tindari il 30 agosto, "più forti del fato" - Tempostretto

Riprogrammato al Teatro greco l'evento di gala interrotto dalla pioggia lo scorso 25 agosto

TINDARI – “Cavalleria Rusticana” per le celebrazioni del centenario verghiano. A seguito del violento nubifragio che ha colpito, lo scorso 25 agosto, la zona tirrenica e che ha comportato l’interruzione dello spettacolo presso il Teatro greco di Tindari, il Festival lirico dei Teatri di Pietra ha riprogrammato l’evento di gala per il prossimo 30 Agosto, alle ore 21, con la messa in scena del capolavoro verista di Pietro Mascagni.

Confermato il cast

Un cast di prim’ordine riconfermato per la tappa del prestigioso Festival dei Teatri di Pietra al Teatro greco di Tindari: Sanja Anastasia, mezzosoprano serbo di fama internazionale, sarà una passionale e verace Santuzza; a vestire i panni di Turiddu sarà la generosa voce del georgiano Armaz Darashvili, mentre a dare corpo al sanguinoso Alfio ci sarà il baritono Andrea Borghini; completano il cast la Lola di Camilla Antonini e la mamma Lucia di Yu Wang. A dirigere l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro lirico siciliano la bacchetta di Filippo Arlia.

Un successo l’edizione 2022

L’evento concertistico si svolge in collaborazione con il Consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi per la rassegna “Nebrodes” diretta artisticamente da Anna Ricciardi. Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita Tickettando; i biglietti già acquistati per la serata del 25 Agosto restano validi.

Continua senza sosta l’eco dei successi e dei trionfi firmati Festival Lirico dei Teatri di Pietra per un’edizione, quella 2022, dedicata a un vero e proprio “risveglio” delle arti, della storia e della cultura più intima attraverso la valorizzazione di siti di impareggiabile bellezza con la grande classica.