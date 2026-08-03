 "Cavi divelti e display spaccati", chiesto un intervento per le colonnine di ricarica elettrica

“Cavi divelti e display spaccati”, chiesto un intervento per le colonnine di ricarica elettrica

Giuseppe Fontana

“Cavi divelti e display spaccati”, chiesto un intervento per le colonnine di ricarica elettrica

lunedì 03 Agosto 2026 - 11:30

L'interrogazione di Dario Carbone al sindaco: "Così un doppio danno. Occupano suolo pubblico senza pagare e sono inutilizzabili"

MESSINA – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Federico Basile per chiedere un “tavolo con forze dell’ordine e gestori” delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Un problema, secondo il consigliere, visto che molte sono state vandalizzate e rappresentano un problema per il territorio.

Carbone ha spiegato: “Si tratta ormai di un vero e proprio servizio pubblico (come i distributori di carburante) e si tratta di infrastrutture che occupano suolo pubblico, finanziate con risorse pubbliche e PNRR per incentivare la mobilità sostenibile. Eppure oggi sono ridotte così: cavi divelti, display spaccati, colonnine semplicemente guaste, inutilizzabili e abbandonate a sé stesse”.

Carbone: “Un doppio danno”

E ancora: “Il danno è doppio. Primo: occupiamo suolo pubblico gratis con impianti che non funzionano, non offriamo alcun servizio in cambio e sottraiamo parcheggi liberi o a pagamento a danno delle casse comunali. Secondo: Chi ha un’auto elettrica a Messina non sa dove ricaricare”. Da qui le richieste al sindaco. Il consigliere vuole sapere il numero di colonnine danneggiate e di quelle operative. Poi quali interventi sono stati programmati per il ripristino e i tempi dei suddetti interventi. Le misure di sicurezza in programma per prevenire altri atti vandalici. E infine cosa intende fare il Comune sul suolo pubblico concesso qualora le colonnine non venissero ripristinate in breve tempo.

Carbone ha poi concluso sottolineando che “soprattutto chiedo che il Comune attivi con urgenza un tavolo di confronto con Forze dell’Ordine, Polizia Locale e società gestori per definire un piano di manutenzione, controllo e sicurezza delle colonnine”.

Un commento

  1. Marilena 3 Agosto 2026 12:57

    Questa purtroppo è una città dove il rispetto per le cose altrui ( quindi della comunità ) non vale niente!!!

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