C'è chi rinnova i cartelloni pubblicitari inquinando - Tempostretto

Capita che i manifesti da sostituire vengano abbandonati sui marciapiedi senza preoccuparsi delle conseguenze sul decoro pubblico e sulla pulizia

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Adesso anche i cartelloni pubblicitari lasciano rifiuti. Siamo sul viale Regina Margherita.”

Purtroppo non è la prima volta che una situazione del genere viene denunciata al nostro giornale. Capita, infatti, che i manifesti da sostituire, in taluni casi vengano abbandonati sui marciapiedi. Si tratta di un comportamento scorretto che non depone bene rispetto al modo di operare di qualche operatore del settore. Ci aspettiamo, perciò, una maggiore attenzione sia da parte della committenza delle campagne di comunicazione sia da parte delle aziende concessionarie di questi spazi pubblicitari.