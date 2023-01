"C'è un topo a scuola", gli studenti dell'Ainis scioperano. Il dirigente: "Caso isolato" - Tempostretto

Il preside Elio Parisi annuncia: "Derattizzazione il 21 gennaio". Alcuni ragazzi avevano inviato foto e frasi preoccupate dopo la presenza dell'animale

MESSINA – Il Liceo “Emilio Ainis” di Messina è al centro di una dialettica vivace tra una parte di studenti e dirigente. Nelle scorse ore è scattata la protesta di parte degli alunni, che hanno deciso di scioperare contro quelle che loro stessi, nelle segnalazioni anche al nostro giornale, definiscono “situazioni igienico-sanitarie parecchio disgustose e sgradevoli”. Il riferimento è ad alimenti a loro avviso in cattive condizioni nel punto ristoro della scuola, con una segnalazione nel mese di ottobre, ma anche alla presenza di insetti e topi nei corridoi. Così è scattato lo sciopero nella mattinata del 18 gennaio e i ragazzi hanno avuto un confronto, con tanto di sopralluogo all’interno della scuola, con il dirigente scolastico Elio Parisi.

Una delle segnalazioni

La risposta del dirigente scolastico però non deve essere piaciuta a una parte di studenti, che hanno inviato diverse segnalazioni. Un’alunna scrive: “Oggi noi alunni abbiamo deciso di scioperare in seguito a diverse faccende sgradevoli accadute nella nostra scuola (due in particolare). La prima, avvenuta nel mese di ottobre, riguardava del cibo oggettivante non in buone condizioni. La seconda è che ieri si sono visti dei topi girovagare per la scuola e specialmente in alcune classi. Lo sciopero di stamattina sostanzialmente non è servito a nulla (come quando ad ottobre siamo andati a lamentarci per le condizioni del cibo del bar), poiché il preside ci ha negato una derattizzazione, dicendoci che avendo fatto la disinfestazione il 23 dicembre lui non poteva fare nulla per risolvere questa situazione. Noi studenti siamo profondamente indignati dalle condizioni igieniche di questa scuola”.

La replica del dirigente

Il dirigente scolastico Elio Parisi, però, rassicura. Dopo aver riscontrato la presenza di un topo (uno, singolare) all’interno dell’edificio, sono stati presi tutti i provvedimenti necessari a rendere la scuola nuovamente sicura. Con una replica scritta, il dirigente spiega: “In riferimento alle segnalazioni a Tempostretto pervenute sulla presenza di un topo in un’aula della scuola il 17 gennaio, si fa presente che sono state subito attuate tutte le misure previste in questi casi. Misure concordate nei tempi e nelle modalità con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola, consistenti in un intervento immediato all’esterno dei locali scolastici (la derattizzazione) e di pulizia specifica nell’aula segnalata. Contestualmente, è stato programmato il completamento della derattizzazione con un intervento di una ditta specializzata il prossimo 21 gennaio. Quanto accaduto e gli interventi già effettuati e programmati non richiedono la sospensione dell’attività didattica, che andrebbe eventualmente disposta, nei casi di grave rischio per la salute, dall’autorità di sanità competente. Nel far presente che le segnalazioni pervenute si riferiscono a un fatto episodico, dovuto presumibilmente alla presenza della vegetazione negli spazi circostanti la scuola, invito personalmente Tempostretto già nella mattina del 19 gennaio a una visita dei locali scolastici per constatare di persona le condizioni di igiene e pulizia che vengono mantenute nella nostra scuola. Condizioni mantenute soprattutto grazie all’impegno costante profuso dai collaboratori scolastici e comunque da tutti gli operatori”.