Celebrata la giornata diocesana della legalità nel ricordo della strage di Capaci - Tempostretto

Territori vivi. Passeggiata di Memoria tra i quartieri Cep e S. Lucia sopra Contesse

MESSINA – Celebrata oggi la Giornata diocesana della legalità nel ricordo della strage di Capaci, organizzata dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Al mattino presso l’Istituto comprensivo “Giuseppe Catalfamo” ha avuto luogo il primo momento dal titolo: “Territori vivi. Passeggiata di Memoria tra i quartieri Cep e S. Lucia sopra Contesse” con la partecipazione di alunni, genitori e autorità. Al plesso “S. Annibale” del Villaggio Cep c’è stata la presentazione del progetto audio tour “Le vie della legalità” a cura della Pro loco Messina Sud. In Piazza Boris Giuliano è stata scoperta la targa toponomastica ed ha avuto luogo l’affissione del Qrcode che poi sarà ripetuta anche in via via Rosario Livatino.

Nel pomeriggio all’interno del Percorso di formazione per una ecologia integrale, “Custodiamo la città. Dalla Laudato si’ un rinnovato impegno socio-politico” si terrà alle ore 18,00, presso l’Oratorio S. Matteo di Giostra – Messina, un incontro sul tema “Il decentramento per una migliore Cura della casa comune. Le periferie al centro”. Interverranno il dott. Enrico Pistorino, dell’Osservatorio delle Povertà – Caritas e l’assessore Alessandra Calafiore, responsabile delle politiche sociali del Comune di Messina. A seguire il laboratorio a cura dell’Osservatorio delle Povertà e del Servizio Civile della Caritas diocesana”.