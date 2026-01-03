La Top Spin Messina di scena alla final four di Coppa Italia

Dopo un buon girone d'andata i peloritani si qualificano all'atto conclusivo. In semifinale sfidano la Bagnolese, nell'eventuale finale una tra Sassari e Muravera

Il 2026 della Top Spin Messina WatchesTogether si apre con un grande appuntamento. Sabato 3 e domenica 4 gennaio la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena al Palascherma di Ancona per la Final Four di Coppa Italia organizzata dalla FITeT. Una spettacolare due giorni di gare, con in palio il trofeo che vale la coccarda tricolore, protagoniste le prime quattro classificate del girone d’andata del campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile.

La Top Spin, quarta con 12 punti, affronterà in semifinale la capolista Alfa Food Bagnolese, match in programma sabato alle ore 18, affidato alla direzione arbitrale di Carlo Bronzi e Alberto Sabbatini. Nell’altro incrocio, alla stessa ora, ci sarà il derby tra Tennistavolo Sassari (secondo) e Muravera Tennistavolo Sardegna Prodotti Tipici (terzo). Domenica 4, alle ore 13, sono previste le finali per il 3°/4° posto e per il 1°/2° posto.

I precedenti della Top Spin Messina in Coppa Italia

La Top Spin ha conquistato per due volte la Coppa Italia, nel 2019 e 2020, in un albo d’oro che vede al comando il CSI Milano a quota sei, seguito dall’Apuania Carrara con cinque affermazioni. La Marcozzi Cagliari è detentrice del trofeo, essendosi aggiudicata la scorsa edizione. In terra marchigiana saranno il moldavo Vladislav Ursu e il terzetto italiano composto da Niagol Stoyanov (attuale numero 3 del ranking nazionale), Danilo Faso e Antonino Amato i ragazzi a disposizione del tecnico Marco Faso, privo del croato Frane Tomislav Kojić. Nel roster della Bagnolese, in vetta alla classifica di Serie A1 avendo collezionato sei vittorie e una sola sconfitta, figurano l’azzurro Mihai Bobocica (numero 8 del ranking), lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza, lo svedese Hampus Ake Hannes Soderlund e i due ex, Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti.

Gare in diretta su YouTube e poi su RaiSport

La formula di gioco adottata è quella “Olimpica”, con un doppio iniziale e quattro singolari. Ogni incontro, nel quale ciascun atleta non potrà scendere in campo per più di due volte, terminerà appena una delle squadre avrà totalizzato tre punti. Le partite si giocheranno al meglio dei 3 set su 5. Il quinto set si disputerà fino al raggiungimento da parte di un atleta di 6 punti (“sudden death” in caso di 5-5). Nel quinto parziale ogni atleta dovrà servire una sola volta di fila e non ci sarà cambio di campo. Tutte le sfide di Coppa Italia ad Ancona, teatro anche della Final Four femminile, verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT. Una sintesi delle due finali per il titolo, della durata di 45’, andrà poi in onda in tv su Rai Sport HD.