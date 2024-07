Celebrata la XX Charter night del Lions club di S. Teresa

Sandra Margherita Crisafulli nuova presidente, subentra a Roberto Crisafulli che ha guidato il club negli ultimi due anni

S. ALESSIO SICULO – Serata ricca di eventi e di emozioni per la ricorrenza della XX Charter night del Lions club di Santa Teresa di Riva. Un traguardo importante festeggiato in grande stile, all’insegna di riconoscimenti prestigiosi ai soci e del passaggio della campana: Sandra Margherita Crisafulli, avvocato di Nizza di Sicilia, è il nuovo presidente, pronta a guidare il Club per l’anno sociale 2024-25. Subentra a Roberto Crisafulli, che ha guidato il Club negli ultimi due anni.

“Venti anni di service e solidarietà”

La cornice scelta per la celebrazione è stata quella suggestiva di Sant’Alessio Siculo, dove una folta rappresentanza di autorità civili e lionistiche (tra gli intervenuti, il Past governatore del Distretto Lions 108YB Francesco Freni Terranova) ha partecipato con entusiasmo all’evento. Presenti anche i delegati dei Lions Club della provincia di Messina, rappresentanti delle associazioni culturali e di volontariato del territorio ionico, esponenti delle istituzioni scolastiche e del mondo del no profit.

Serata ricca di momenti significativi

La manifestazione ha avuto inizio con la visione di un emozionante video che ha ripercorso la storia del Club, rivivendo i service realizzati nel corso degli anni dai vari presidenti, a partire dal 2004-2005 con Giuseppe Di Tommaso sino all’ultimo anno sociale con Roberto Crisafulli.

Un momento di particolare commozione è stata la consegna degli chevron ai soci per i loro anni di militanza nel Club: Santi Trimarchi, Cecilia Marino, Cettina Marino, Giuseppe Marino, Mariano Marino, Leonardo Racco e Letterio Interdonato hanno ricevuto il giusto tributo per la loro dedizione e il loro impegno.



Tra i riconoscimenti più prestigiosi spicca l’assegnazione a livello internazionale del “Melvin Jones Fellow” per particolari meriti lionistici a Carmela Maria Lipari, già presidente del Club e Presidente Lion di Zona 8. Alla Past Presidente è stata consegnata una targa bronzea e un distintivo, simboli tangibili del suo prezioso contributo al sodalizio. Altro riconoscimento importante è la “pin di Membership” conferita dal Distretto siciliano al presidente Roberto Crisafulli per aver ottemperato con dedizione e professionalità agli impegni di Club nell’anno sociale 2022-23. La consegna di entrambi i riconoscimenti è stata affidata al Past governatore del Distretto Lions 108YB Francesco Freni Terranova.

Accolti due nuovi soci

La serata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a due nuovi soci: Serena Barra e Salvatore Bucalo, entrambi professionisti affermati di Santa Teresa di Riva, pronti ad arricchire il Club con la loro professionalità e il loro entusiasmo.

Passaggio della campana e nuovo direttivo

Il presidente uscente Roberto Crisafulli ha pronunciato un appassionato discorso, ripercorrendo le attività più significative realizzate durante il suo mandato e ringraziando sentitamente i soci per il sostegno e la collaborazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla consorte per il supporto costante e prezioso. Con lo scambio dello spillino è avvenuto ufficialmente il passaggio di presidenza: Sandra Margherita Crisafulli ha assunto la carica di nuovo presidente per l’anno sociale 2024-2025. Nel suo discorso di insediamento, la neo-presidente ha espresso la sua profonda gratitudine ai soci per la fiducia accordata e ha ribadito l’impegno del Club a continuare a svolgere con dedizione e professionalità le proprie attività di service sul territorio, sempre nel rispetto dei valori lionistici. Tra le autorità intervenute, il presidente del Consiglio di S. Teresa Domenica Sturiale, i sindaci di Furci e Nizza, Matteo Francilia e Natale Briguglio ed il vicesindaco di Alì Terme Nino Melato.

Sandra Crisafulli ha presentato il nuovo direttivo, composto da:

Roberto Crisafulli, Immediato Past Presidente e Coordinatore LCIF