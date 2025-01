Cementificio in disuso diventato discarica di rifiuti

E' urgente che chi di dovere intervenga per pulire e verificare la situazione a S. Lucia Sopra Contesse

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Zona S. Lucia Sopra Contesse. Aspettiamo da anni che qualcuno tolga quel cementificio ormai non più in uso e ammalorato. Una struttura con all’interno presente ancora cemento. Dai silos si spargono le polveri nell’aria. Inoltre, dalle foto si vede come giornalmente si accumulino nuove mini discariche nell’area interessata. E aspettiamo, aspettiamo… Aspettiamo che qualcuno si decida ad intervenire!”.