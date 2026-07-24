 Centenario della Vara: in mostra gli apparati del Sole e della Luna

Centenario della Vara: in mostra gli apparati del Sole e della Luna

Redazione

Centenario della Vara: in mostra gli apparati del Sole e della Luna

venerdì 24 Luglio 2026 - 14:00

Dal 24 al 31 luglio, nell’atrio di palazzo Zanza, un’esposizione straordinaria permetterà di ammirare da vicino alcuni elementi della rappresentazione teologica e cosmografica dell’Assunzione della Vergine

In occasione del Centenario della ripresa della secolare processione della Vara, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, saranno eccezionalmente esposti al pubblico gli apparati del Sole e della Luna, elementi simbolici che fanno parte della complessa rappresentazione teologica e cosmografica dell’Assunzione in cielo della Vergine.

L’esposizione, allestita nell’atrio di Palazzo Zanza, sarà visitabile da oggi, venerdì 24, a venerdì 31 luglio, e offrirà ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino dettagli della Vara che, per la loro posizione e altezza, risultano normalmente difficilmente percepibili durante la processione, quando il Carro Votivo, alto 13,50 metri, si offre alla vista dei fedeli e dei visitatori in tutta la sua maestosità. 

L’iniziativa si integra con l’allestimento ospitato nella Cripta del Duomo, dove è possibile ammirare la parte sommitale del Carro Votivo con le statue di Gesù e dell’Assunta. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di uno dei simboli più rappresentativi della tradizione messinese e apprezzarne i particolari artistici e iconografici.

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