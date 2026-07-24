Il Messina annuncia l’esterno offensivo Francisco Sartore

Il classe 1995 è stato protagonista nelle passate stagioni tra Serie C e Serie D

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Francisco Sartore. Classe 1995, Sartore approda in biancoscudato dopo un percorso che lo ha visto protagonista tra Serie C e Serie D, distinguendosi per tecnica, rapidità e capacità di incidere negli ultimi metri. Esterno offensivo duttile e di qualità, metterà il proprio talento al servizio del gruppo, contribuendo con esperienza e caratteristiche importanti al nuovo progetto tecnico giallorosso.

Chi è Sartore e dove ha giocato

Stando a quanto è pubblicato su Transfermarkt Sartore calciatore italo brasiliano risultava svincolato e l’ultima squadra in cui ha giocato è la Reggina, quindi ritrova Alfio Torrisi. Il classe 1995 nativo di Santos in Brasile è alto poco più di un metro e settanta, destrorso che non gioca solitamente a piede invertito ma è impiegabile anche come ala sinistra o seconda punta.

Quattro delle ultime cinque squadre, compreso il Messina, in cui ha giocato sono del sud Italia, tre siciliane: Trapani, Gela e Reggina, in mezzo un anno a Piacenza. Guardando ai suoi numeri in 327 presenze ha messo a segno 23 reti e 28 assist, non segna dalla stagione 2023/2024, in compenso nove assist nelle ultime due stagioni.