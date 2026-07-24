 Torre Faro, ecco il nuovo lungomare con rampe accessibili e barriere protettive VIDEO

Torre Faro, ecco il nuovo lungomare con rampe accessibili e barriere protettive VIDEO

Silvia De Domenico

Torre Faro, ecco il nuovo lungomare con rampe accessibili e barriere protettive VIDEO

venerdì 24 Luglio 2026 - 13:30

Il marciapiede ciclopedonale di via Circuito prosegue in via Palazzo, dove i lavori non si sono ancora conclusi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il lungomare di Torre Faro cambia look. Sono stati completati i lavori di riqualificazione in via Circuito. Il marciapiede è stato allargato e ripavimentato per fare spazio sia ai pedoni che ai ciclisti. Il percorso, infatti, è diventato promiscuo e servirà a collegare la pista ciclabile intorno al lago con quella nuovo nella parte finale di via Circuito. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, inoltre, sono state realizzate delle rampe accessibili per le persone con disabilità o per i passeggini.

lungomare via circuito

La nuova barriera lungo tutto il marciapiede

Lungo tutto il nuovo marciapiede ciclopedonale è stata posizionata una barriera protettiva che lo separa dalla strada. I lavori sono stati ultimati in via Circuito e il marciapiede è già fruito quotidianamente da chi passeggia o fa jogging. Il cantiere, però, prosegue ancora in via Palazzo. Il nuovo marciapiede, infatti, è stato allungato dove prima non c’era per dare continuità al lungomare fino all’ingresso nel paese.

Vedi qui la galleria fotografica

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2 commenti

  1. Fabio 24 Luglio 2026 13:47

    Il sindaco pronto a smantellare il tutto se dovessero malauguratamente iniziare i lavori dell’ecomostro

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    Rispondi
  2. Liuk 24 Luglio 2026 13:59

    Sicuramente è stato migliorato ma quello che non cambia mai è la cronica carenza di panchine. Le persone sono costrette a portarsi le sedie da casa.

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    Rispondi

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