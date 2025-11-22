Centro Commerciale Tremestieri. 10mila visite all’Oceanario, si replica nel fine settimana

Visite anche questo sabato e domenica poi da lunedì al via il Planetario. In arrivo anche due Robot Galattici direttamente dallo spazio

Un successo straordinario per l’Oceanario ospitato al Centro Commerciale Tremestieri: oltre 10.000 visitatori in una sola settimana, tra famiglie, studenti e curiosi di tutte le età, hanno preso parte al viaggio immersivo negli oceani e nei loro affascinanti abitanti.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Centro Commerciale, ha registrato un’affluenza sopra ogni aspettativa, confermandosi tra gli eventi divulgativi più apprezzati degli ultimi anni in città.

L’Oceanario proseguirà con le sue proiezioni fino a domenica, mentre da lunedì prenderà il via la seconda parte dell’esperienza: il Planetario, che trasporterà i visitatori in un emozionante viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni grazie alle proiezioni immersive a 360°.

Ma le sorprese non finiscono qui.

🚀 Sabato 29 e domenica 30 novembre: arrivano i Robot Galattici

Direttamente “dallo spazio”, al Centro Commerciale Tremestieri arriveranno due Robot Galattici, maestosi personaggi futuristici che incontreranno i visitatori, interagiranno con bambini e famiglie e animeranno il weekend con performance spettacolari.

I Robot saranno presenti sabato 29 e domenica 30, dalle 16 alle 20.

🎬 Eventi completamente gratuiti

Tutte le proiezioni — sia dell’Oceanario che del Planetario — sono gratuite e aperte a tutti.

Orari delle proiezioni:

Dal lunedì al venerdì: 16 – 20

16 – 20 Sabato e domenica: 10 – 13 e 16 – 20

Un’occasione unica per vivere un viaggio tra scienza, natura e spazio, nel segno della conoscenza e del divertimento.