Il Centro Commerciale Tremestieri festeggia 20 anni: da oggi al via il concorso “Vinci e Rivinci”

Redazionale - Tanti eventi speciali

Il Centro Commerciale Tremestieri celebra i suoi primi 20 anni con un mese di festeggiamenti, sorprese e iniziative pensate per tutta la famiglia e per tutti i suoi numerosi ed affezionati clienti che in tanti anni di presenza a Tremestieri lo hanno fatto diventare il Centro Commerciale per eccellenza della città di Messina.

Un traguardo importante per un grande punto di riferimento del territorio non solo dello shopping ma anche del tempo libero a Messina e provincia.

Da oggi 10 maggio prende il via il concorso a premi “Vinci e Rivinci”, che mette in palio 1.000 premi tra buoni spesa e gadget esclusivi.

Partecipare è semplicissimo: basterà effettuare una spesa minima di 20 euro nei negozi del Centro Commerciale Tremestieri, recarsi presso i totem interattivi situati al piano terra e al secondo piano, e grattare nell’apposito spazio per scoprire subito se si è tra i fortunati vincitori.

Ma le sorprese non finiscono qui! Per celebrare insieme ai più piccoli e alle loro famiglie, domenica 18 maggio ci sarà un ospite d’eccezione: Topo Gigio, che incontrerà tutti i bambini e le famiglie a partire dalle ore 10 per una giornata indimenticabile di sorrisi, foto e divertimento.

Il gran finale è invece si svolgerà invece domenica 25 maggio. E’ in preparazione una festa spettacolare che prevede l’atteso taglio della torta del ventennale, la consegna del prestigioso Premio intitolato a Mino Licordari, e una sorpresa straordinaria con la partecipazione di un personaggio a sorpresa pronto a stupire tutti i numerosissimi presenti.

“Siamo orgogliosi di festeggiare questi 20 anni insieme ai nostri clienti, commercianti e a tutta la comunità che ci ha scelto ogni giorno” – ha dichiarato il direttore del Centro Commerciale Tremestieri, Domenico Rinaldi- “Sarà un mese ricco di emozioni, divertimento e gratitudine verso chi ha reso possibile questo importante traguardo”, seguiteci in queste settimane e buona fortuna a chi giocherà a Vinci e Rivinci.”

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi e sulle iniziative saranno disponibili sui canali social e sul sito ufficiale del Centro Commerciale Tremestieri.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme 20 anni di shopping, emozioni e sorprese.