Cercasi sovrintendente per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina - Tempostretto

Un avviso pubblico per scegliere il successore di Scoglio, che potrebbe però essere riconfermato

MESSINA – Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina cerca un sovrintendente. L’incarico, attualmente ricoperto da Gianfranco Scoglio, dovrà essere affidato in seguito a una selezione tramite un avviso pubblico. Lo stesso Scoglio lo aveva anticipato a Tempostretto: “Il mio contratto cessa nel mese di ottobre. Posso avere una proroga di 45 giorni ma dopo il Cda dovrà decidere se confermarmi con una procedura pubblica, ovviamente”.

Vedremo se avverrà la riconferma o ci saranno sorprese. Intanto, su proposta del presidente Orazio Miloro, il Consiglio d’amministrazione, nella seduta del 18 ottobre, ha avviato la procedura per l’individuazione della figura cui conferire l’incarico di sovrintendente, approvando l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire tale ruolo.

A far data da oggi l’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del teatro di Messina.

I titoli e i requisiti

La manifestazione è finalizzata ad acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di sovrintendente che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa statutaria e dalla legge istitutiva dell’ente. I candidati devono avere “comprovata esperienza in ambito economico, amministrativo, finanziario e artistico da proporre all’Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la nomina”.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda secondo il modello scaricabile dal sito. Dovranno, inoltre, allegare una relazione programmatica e, previa verifica dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza alcuna graduatoria, avente mero scopo esplorativo.

La selezione sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, a cui spetta la designazione del Sovrintendente.

Le domande dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo teatrodimessina@pec.enya.it tassativamente entro e non oltre le ore 24 del 20° giorno dalla data di pubblicazione.

Un musicista per il Cda del Teatro

In questi giorni, inoltre, Il sindaco Federico Basile ha nominato, con decreto sindacale, il musicista Lorenzo Scolaro all’interno del Consiglio d’amministrazione dell’ente teatro. Una nomina, in quota Comune di Messina, che mancava da molto tempo. Un professionista diplomato al “Corelli” e orchestrale con grande esperienza, tra la Sinfonica di Palermo, la Scala, Messina e altre orchestre nazionali.

In questo periodo il tema dell’ente teatro e del suo futuro è stato al centro di una lettera aperta firmata dal regista e attore Ninni Bruschetta e indirizzata al sovrintendente Scoglio.

