Cesarò, eternit nel bosco: 2 denunce dei Cc - Tempostretto

Ferro, materiale edile, vetro e parti di auto nella discarica abusiva di vecchie conoscenze dell'Ordine

Ferro, pneumatici, una catasta di materiale edile ma anche eternit. E’ quel che i carabinieri della stazione di Cesarò hanno trovato in un’area rurale di Cesarò che due persone avevano trasformato in una vera e propria discarica abusiva. Dopo il controllo sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti speciali e non, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e cautele di legge. Il 72enne ed il 68enne hanno entrambi precedenti alle spalle.

Nella zona, nell’arco di diverso tempo, era stato accatastato davvero di tutto: materiali ferrosi arrugginiti, pneumatici di varie misure, materiale di risulta edile, anche in eternit, e un considerevole numero di bottiglie di vetro, ma anche parti meccaniche di veicoli con sversamento di oli e liquidi sul terreno. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.