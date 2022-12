Che comodità parcheggiare nel marciapiede allargato... - Tempostretto

Di fronte alla scuola Mazzini di via XXIV Maggio il restringimento stradale adottato per rallentare le auto ha allargato il marciapiede. Lo spazio che si è creato serve per i pedoni e gli studenti. Gli incivili di turno lo occupano impropriamente con le loro auto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, volevo segnalare questo parcheggio selvaggio…Direi ottimo parcheggio in piena banchina….

Via XXIV Maggio di fronte alla scuola Mazzini.

La corsia stradale è stata ridotta a vantaggio di ampie banchine per l’uscita dalla scuola dei bambini…invece si è pensato bene di occuparla interamente…cattivo esempio di inciviltà”.