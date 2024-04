Messina, incidente in tangenziale. Lunghe code fra Tremestieri e San Filippo

Disagi anche sulla strada statale 114

Incidente alle 7.50 di stamani in tangenziale di Messina. Lo scontro tra un furgone e un tir, all’altezza di Zafferia, in direzione Palermo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere due persone, che comunque per fortuna non sono in gravi condizioni.

Si sono create lunghe code nel tratto fra Tremestieri (sin da prima della barriera di Messina Sud) e San Filippo, che è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto. File, di conseguenza, anche sulla strada statale 114.