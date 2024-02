“Che confusione tra divieti di sosta scaduti e lavori mai cominciati”

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Troppa confusione nelle strade di Messina anche per i cartelli incongruenti. Divieti di sosta scaduti il 6 febbraio nella zona del Monte di Pietà, ad esempio. E ancora: in via Cesare Battisti, dalla Tommaso Cannizzaro a via Primo Settembre, i lavori non sono mai cominciati ma il divieto di sosta per 12 giorni è tuttora presente. Analoghi problemi in via Giordano Bruno”.

Così come nel caso del problema dei lavori non coordinati, occorre da parte dell’amministrazione comunale una maggiore vigilanza sulla macchina comunale, affinché si evitino incongruenze e disagi.