“Che fare dell’ex autodromo di Messina?” Flash mob del M5S

Iniziativa dei Cinquestelle: "Uno spazio a Sant'Agata da recuperare. Che intenzioni ha l'amministrazione comunale?"

MESSINA – Gli attivisti del M5S di Messina hanno inscenato un flash mob e un volantinaggio per “riportare l’attenzione sullo stato di degrado in cui da anni versa l’ex mini autodromo dello Stretto per le macchinine radiocomandate a Sant’Agata. E per chiedere a gran voce quale è l’intenzione del sindaco per questa struttura comunale in uno degli affacci a mare più belli della città”.

“Oggi è solo uno spazio e un affaccio chiuso ai cittadini, con spazzattura, erbacce e degrado – così Marco Oriolesi del M5S – Nel 2019 Cateno De Luca aveva promesso agli appassionati di automobilismo che avrebbe sistemato la pista per ospitare il campionato europeo di automodellismo. Nel 2022 in campagna elettorale tutti i candidati sindaci avevano promesso la riqualificazione, anche come parco urbano. Eppure oggi nessuno sa cosa l’amministrazione comunale intende fare. Intanto i bandi per ottenere finanziamenti passano, il contenzioso con il demanio marittimo cresce e il degrado aumenta”.

“L’impressione è – continua la deputata Angela Raffa – che, dopo aver promesso agli appassionati di modellismo la riapertura dell’autodromo e ai cittadini invece di realizzare un parco urbano, non si faccia niente per non scontentare alcuno. Eppure non sono certo mancate le occasioni per ottenere finanziamenti. C’è stato il Pnrr, i fondi Fsc e anche bandi regionali cui il Comune non ha nemmeno partecipato. Da parte mia, come sempre quando c’è da dare una mano alla città, sono disposta ad aiutare l’amministrazione comunale a Roma e presso i ministeri, per lavorare insieme e trovare una soluzione”.

Articoli correlati