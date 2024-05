Ex Autodromo dello Stretto nel degrado, blitz dei vigili FOTO

Stamattina è entrata la polizia municipale nella struttura abbandonata

MESSINA – C’era una volta il mini autodromo dello Stretto a Sant’Agata. Ma non c’è più da oltre dieci anni. Ora, in questa struttura demaniale abbandonata, dove avvenivano le corse di macchine radiocomandate, hanno fatto irruzione i poliziotti municipali guidati dal neo comandante Giovanni Giardina. E, come capita spesso a Messina, hanno trovato tanto degrado: rifiuti, sporcizia, materassi di fortuna per chi dorme lì in condizioni precarie. Una vera e propria discarica. Una delle tante.

I vigili hanno messo le transenne in vista di un probabile sequestro giudiziario. Ma è inevitabile domandarsi quanti siano gli spazi a Messina, pubblici o privati, lasciati all’incuria. Sarebbe utile fare un censimento. E serve un progetto, con una visione d’insieme, che coinvolga più soggetti per puntare a un recupero.

Nel maggio 2022, in occasione delle amministrative, ne aveva parlato l’allora candidato sindaco Maurizio Croce, illustrando un progetto di Gabriele Marchetta per farlo diventare un parco urbano.

