"Che fine ha fatto la pista ciclopedonale tra Camaro e Gazzi?" Carbone interroga Basile - Tempostretto

Il consigliere chiede al sindaco di Messina una "risposta scritta" su tempi e finanziamenti: "Un peccato non sfruttarli"

MESSINA – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, chiede al sindaco di Messina Federico Basile e alla sua Giunta una “risposta scritta” sul progetto della pista ciclopedonale lungo la ferrovia dismessa tra Camaro e Gazzi.

Carbone: “Se ne parla da anni”

“Da anni – evidenzia il consigliere – si discute del progetto volto a realizzare una pista ciclopedonale suggestiva e panoramica nel tratto di ferrovia dismessa tra Camaro e Gazzi. E chi scrive è venuto a conoscenza del fatto che la città di Messina sarebbe in procinto di ricevere dal governo nazionale cifre importantissime per la progettazione di ciclovie turistiche, lo sviluppo della mobilità sostenibile e l’ampliamento della rete ciclabile. Le risorse devono essere destinate a mettere in sicurezza la circolazione ciclistica, la creazione di ciclostazioni e la realizzazione di nuove corsie ciclabili. In più, pena la revoca del finanziamento, gli enti locali beneficiari delle risorse devono provvedere alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sono tenuti a inviare al ministero la rendicontazione relativa all’intervento entro due anni”.

Il consigliere: “Un peccato non sfruttare finanziamenti”

Carbone prosegue parlando dei finanziamenti e chiedendo come verranno sfruttati: “Sono inoltre recentissime le notizie a relative all’assessorato retto dalla dottoressa Carlotta Previti, dove si rendeva edotta la cittadinanza del ‘recupero’ di quasi trenta milioni di euro come finanziamenti extrabilancio da destinare allo sviluppo delle piste ciclopedonali. Non sfruttare la pioggia di finanziamenti intercettati sarebbe un vero peccato, considerata l’utilità e il giovamento immenso che la realizzazione del progetto provocherebbe per il nostro Comune. E in particolare per il territorio suburbano di Camaro e Gazzi, in termini di eco sostenibilità e benessere sociale ed ambientale”.