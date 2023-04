"Chi ha sfasciato la mia auto mi contatti, mi appello alla sua coscienza" - Tempostretto

Un lettore: "Mi hanno ridotto così la macchina posteggiata in via S. Jachiddu n. 27, senza lasciare biglietto"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. L’appello di un giovane lettore: “Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile, come testimoniano le foto, mi hanno ridotto così la macchina posteggiata in via S. Jachiddu n. 27. Ma non hanno lasciato alcun biglietto. Mi appello alla coscienza dell’investitore e, se qualcuno sa qualcosa, si faccia avanti, per favore, anche tramite la vostra testata”.

Per l’autore dell’appello la riparazione dell’automobile è un problema in termini economici e ci auguriamo che chi l’ha danneggiata decida di sostenere, come è giusto, le spese.