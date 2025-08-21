 Chiede i soldi per la droga all'uomo che l'ha denunciata per stalking

Alessandra Serio

giovedì 21 Agosto 2025 - 07:30

La 46enne aveva il divieto di avvicinamento alla vittima. Ora è all'obbligo di firma

Messina – E’ comparsa nuovamente davanti ai giudici la 46enne messinese già sotto processo per stalking nei confronti di un uomo. La donna aveva il divieto di avvicinamento nei confronti della vittima, perseguitato per mesi prima dell’intervento della magistratura. E’ quindi al banco degli imputati e attende la prossima udienza davanti al giudice monocratico, fissata per il prossimo 22 settembre.

Vuole i soldi per la droga

Intanto, però, la 46enne è stata nuovamente fermata perché si era avvicinata all’ex, che ha avvisato le forze dell’Ordine raccontando che la donna ha violato il divieto chiedendogli insistentemente del denaro per pagarsi la droga.

Obbligo di firma

Convocata in aula, la donna ha rischiato gli arresti domiciliari, richiesti dal Pubblico Ministero Alice Parialò. La giudice Sergi, dopo aver ascoltato anche il difensore, l’avvocato Giovanni Mannuccia, ha disposto il solo obbligo di firma.

