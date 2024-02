“Chiedo da oltre un anno il nuovo contatore all’Amam senza esito”

Il contatore è illeggibile e l'utente dichiara di pagare a caro prezzo consumi stimati. L'Amam sta verificando

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, faccio una segnalazione riguardante Amam. Come sappiamo, l’azienda sta facendo una campagna (anche con relative assunzioni di personale a supporto) contro l’evasione. Da più di un anno cerco disperatamente (mail, pec, contatti Urp, ticket sul sito di ottenere la sostituzione del contatore della mia abitazione, che è illeggibile e che fa sì che mi vengano imputati consumi stimati a caro prezzo. Da oltre un anno non sono riuscito a ottenere l’intervento e continuo a pagare le bollette stimate. Mi chiedo se sia giusto non riscontrare richieste legittime di un utente che paga regolarmente e presenta istanze secondo le procedure richieste”.

Giriamo la segnalazione del nostro lettore alla presidenza dell’Amam, con la speranza di sanare il disservizio evidenziato.