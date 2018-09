Monsignor La Piana nominato Canonico del Capitolo della Basilica papale

L’arcivescovo emerito di Messina, mons. Calogero La Piana, ha ricevuto dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, la nomina di Canonico del Capitolo della Basilica papale di San Pietro. La notifica del decreto porta la data del 29 agosto ed è segno e dimostrazione della stima del Santo Padre nei confronti del presule. Dall’atto si evince che mons. La Piana entra a far parte di una antica e venerabile istituzione, da sempre legata da speciali vincoli al successore di Pietro.

Domenica scorsa il nuovo percorso di mons. La Piana ha avuto inizio con un momento celebrativo nella Basilica di S. Pietro.

Il Canonico, oltre a presiedere le celebrazioni ufficiali del Papa, partecipa alla vita pastorale della Basilica e di dedica alla preghiera quotidiana per il Santo padre.

L’Ispettoria Salesiana sicula, nella persona dell’ispettore don Giuseppe Ruta, si è “congratulata vivamente con mons. La Piana per il nuovo incarico” e gli ha chiesto “di ricordare presso la tomba di Pietro i tanti giovani e confratelli salesiani di Sicilia affinché la fede, fondata sulla roccia che è Cristo, non venga mai meno, non si indebolisca, quanto piuttosto si fortifichi sotto il costante persistere del soffio dello Spirito, che è Signore e dà la vita”.