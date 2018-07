VIDEO S. Teresa. Il sindaco consegna le chiavi della città alla Patrona

S. TERESA. Solenni festeggiamenti oggi (lunedì) a S. Teresa di Riva in onore della Madonna del Carmelo, Patrona della città. Al termine del solenne Pontificale presieduto dal vescovo ausiliare di Messina, mons. Cesare Di Pietro, il sindaco, Danilo Lo Giudice ha consegnato simbolicamente le chiavi della città alla Vergine, dopo aver dato lettura dell'atto di affidamento. IL VIDEO: https://youtu.be/XzgZ6WC7gao

Alla solenne funzione religiosa hanno partecipato numerosi sacerdoti del comprensorio, con in testa il parroco del Santuario, don Ettore Sentimentale. Presente anche il sindaco Metropolitano (nonché primo cittadino di Messina ed ex sindaco di S. Teresa di Riva) Cateno De Luca, insieme agli ex sindaci di S. Teresa: Carmelo Iaria, Carlo Lo Schiavo e Nino Bartolotta.

Nel pomeriggio, alle 18, 30, la solenne processione del venerato simulacro della Vergine del Carmelo lungo le vie della città.

Le chiavi della città consegnate alla Madonna

Il Vescovo, mons. Di Pietro, con i sacerdoti che hanno concelebrato e, sotto, un momento del solenne Pontificale